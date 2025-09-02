На Восточном обходе Перми отремонтировали очередной участок

На Восточном обходе Перми открыт для движения участок от поворота на Чусовской водозабор до заправки «ЛУКОЙЛ» (ул. Цимлянская, 50). Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на краевой минтранс.

В ходе ремонта подрядчик расширил проезжую часть до двух полос в каждом направлении. У водителей транспорта также появилась возможность поворачивать с Цимлянской улицы направо — на Восточный обход в сторону Южного обхода.

Движение на участке от заправки «ЛУКОЙЛ» до Чусовского моста пока осуществляется только по правой стороне, на левой части продолжается ремонт.