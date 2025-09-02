Наркодилер при обыске поджег дом вместе с силовиками в Новосибирской области

В Новосибирской области правоохранители задержали родных братьев, организовавших производство и сбыт мефедрона. Родственники оказали активное сопротивление: они попытались скрыться в специально оборудованном тайнике в подвале частного дома, один из них поджег дом с находившимися в нем силовиками, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Никто из участников спецоперации не пострадал.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, лабораторию по производству «синтетики» братья создали в принадлежащем им частном доме в селе Карпысак (Тогучинский район). Там оперативники изъяли оборудование, более 350 литров химических реактивов и прекурсоров, а также свыше 40 кг произведенного ими мефедрона. Стоимость подготовленной к сбыту партии превышает 30 млн руб.

Расследование установило, что на деньги от наркобизнеса злоумышленники приобрели частные дома и торговый центр в Кузбассе. Братьям предъявили обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Одному из них дополнительно инкриминировали ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Илья Николаев