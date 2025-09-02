Выставочные площадки Самары и Оренбурга претендуют на победу в «Музейном Олимпе»

Музеи Самары и Оренбурга вошли в лонг-лист престижного конкурса «Музейный Олимп». Об этом сообщается на сайте проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самарский Музей Модерна

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Самарский Музей Модерна

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, в номинации «Музей России-2025» выдвинут выставочный комплекс «Салют, Победа!» Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. По направлению «Выставка» на конкурсе представлены самарский Музей Модерна с экспозицией «Будущее в прошлом» и отдел музея Эльдара Рязанова музея-галереи «Заварка» («Здесь осталось детство»).

В номинации «Музеефикация современности» на победу претендует Башня сельпрома музея Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Оренбургской области.

Всего на конкурс подано 189 заявок от выставочных площадок России. С 5 по 6 сентября экспертный совет обсудит проекты участников.

После этого будет оглашен короткий список номинантов. Попавшие в него конкурсанты будут очно защищать свой проект на Профессиональном музейном форуме.

Георгий Портнов