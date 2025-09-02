Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ульяновской области главу УЖКХ оштрафовали за неотремонтированные дороги

Начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности администрации Павловского района Ульяновской области уличен в нарушении требований дорожной безопасности (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Установлено, что должностное лицо не обеспечило надлежащее содержание дорог на улицах Ленина, Зеленой, Калинина и Луговая площадь в рабочем поселке Павловка. В связи с этим в отношении чиновника возбудили административное дело.

По итогам его рассмотрения главу УЖКХ признали виновным. Чиновника оштрафовали на 20 тыс. руб.

Георгий Портнов