В Ульяновской области главу УЖКХ оштрафовали за неотремонтированные дороги
Начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности администрации Павловского района Ульяновской области уличен в нарушении требований дорожной безопасности (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.
Установлено, что должностное лицо не обеспечило надлежащее содержание дорог на улицах Ленина, Зеленой, Калинина и Луговая площадь в рабочем поселке Павловка. В связи с этим в отношении чиновника возбудили административное дело.
По итогам его рассмотрения главу УЖКХ признали виновным. Чиновника оштрафовали на 20 тыс. руб.