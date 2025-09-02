Бывший начальник уголовного розыска возглавил отделение МВД в Александровске

Полковник полиции Вячеслав Голдобин назначен начальником отделения МВД в Александровске. Как говорят знакомые с ситуацией источники, соответствующий приказ был подписан в конце августа текущего года. Господин Голдобин возглавлял управление уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю в 2018 году. В 2021 году он уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Голдобин.

Фото: Госавтоинспекция Александровского МО Владимир Голдобин.

Фото: Госавтоинспекция Александровского МО

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», Вячеслав Голдобин работал «на гражданке», но в итоге восстановился в органах внутренних дел. Согласно данным источников, он служил в одном из отделов МВД в Ленинградской области, а затем перевелся в Прикамье. Собеседники не исключают, что полковник Голдобин может вернуться в аппарат главного управления по региону.