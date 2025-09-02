«Известия»: треть компаний в РФ оказались убыточными в первой половине 2025 года

Почти треть российских компаний оказались убыточными в первой половине 2025 года. Это максимальный показатель с периода пандемии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Если в последние годы доля предприятий с отрицательным финансовым результатом снижалась, то теперь этот тренд развернулся, отметили в издании. За шесть месяцев прибыль получили 43 тыс. организаций на сумму 18,4 трлн рублей, тогда как почти 19 тыс. компаний получили убытки свыше 5 трлн рублей.

Основными причинами эксперты называют дорогие кредиты, слабый спрос, рост налогов, санкции, а также увеличение издержек, в том числе на фоне роста зарплат.

Сильнее всего пострадали угледобывающие предприятия, а также бизнес в сферах ЖКХ, перевозок и научных исследований.