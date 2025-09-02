Число автомобильных турпоездок в Башкирию вырастет в четыре раза к 2030 году

Власти Башкирии планируют увеличить количество автомобильных туристических поездок с 100 тыс. в 2024 году до 400 тыс. к 2030 году. Эти цели заложены в программе «Развитие автомобильного туризма в РБ» на 2025-2030 годы, утвержденной Кабинетом министров республики, сообщает «РБК Уфа».

Программа также ставит задачу увеличить долю турпоездок на автомобилях, автобусах и мотоциклах в общем потоке туристов с 4% в 2024 году до 8% к 2030 году. Важным показателем станет улучшение состояния дорог регионального и межмуниципального значения: их доля, соответствующая нормативам, должна вырасти с 57,66% в 2024 году до 60,01% в 2030 году.

Олег Вахитов