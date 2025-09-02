Новокузнецкие хоккеисты стали обладателями Кубка Открытия ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» выиграл Кубок Открытия Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Команда из Кузбасса обыграла «Торпедо-Горький».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обладатель Кубка Открытия определяется в матче победителей регулярного чемпионата и плей-офф. В сезоне 2024/2025 «Металлург» выиграл первый из этих турниров, а волжане — второй, главный. Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Счет в матче «Металлург» открыл в середине второго периода, когда Дмитрий Шешин протолкнул шайбу в сетку ворот хозяев. Но менее чем за пять минут до конца основного времени, динамовцы использовали численное преимущество. В результате все решила серия послематчевых буллитов, в которой точнее были новокузнецкие хоккеисты. Итоговый счет — 2:1.

Матч за Кубок Открытия начинает новый сезон в ВХЛ. Помимо «Металлурга», Сибирский федеральный округ в чемпионате представляют «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Омские Крылья», красноярский «Сокол» и «Норильск».

Валерий Лавский