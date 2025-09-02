В Хакасии бармены за четыре года похитили из кассы кафе 13 млн рублей

Прокуратура Хакасии отдала под суд пять бывших барменов-кассиров кафе, которым предъявлено обвинение в присвоении (ст. 160 УК РФ). Дело будет слушаться в городском суде Абакана, рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Как указывается в материалах следствия, в период с 2019-го по 2023 год кассиры-бармены (двое мужчин и три женщины в возрасте от 22 до 37 лет) похищали вверенные им денежные средства. Размер ущерба составил свыше 13 млн руб.

Факты хищений выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

Илья Николаев