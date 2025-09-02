Канцлер Австрии отрицательно отозвался о перспективе вступления страны в НАТО

Нейтралитет Австрии не подлежит сомнению, а вопроса вступления в НАТО нет в повестке страны. С таким комментарием в интервью телеканалу ORF выступил канцлер республики Кристиан Штокер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Австрии Кристиан Штокер

Фото: Yiannis Kourtoglou / POOL / Reuters Канцлер Австрии Кристиан Штокер

Фото: Yiannis Kourtoglou / POOL / Reuters

В конце июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что страна готова обсудить возможное вступление в НАТО, несмотря на то, этот шаг не пользуется «широкой поддержкой в парламенте и среди населения». Она также назвала наивной точку зрения, что «если мы никого не тронем, то никто не тронет нас». По ее мнению, Австрия вкладывает средства в оборону, но этого недостаточно в условиях неопределенности и агрессии со стороны России. После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе наложить вето на возможное решение вступить в НАТО и предложил «дать по рукам» Австрии. Кристиан Штокер подчеркнул, что «подобная угроза его удивила».

Военный нейтралитет Австрии закреплен в Конституции с 1955 года. Тема возможного вступления в НАТО регулярно поднимается после начала конфликта России и Украины. Кристиан Штокер стал канцлером в 2025 году и ранее также исключал присоединение страны к альянсу.

Влад Никифоров