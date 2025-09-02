Вьетнам большим парадом отметил 80-летие провозглашения независимости

Социалистическая республика Вьетнам 2 сентября празднует 80-ю годовщину освобождения от колониального господства и провозглашения независимости. В Ханое состоялся крупнейший военный парад за последние десятилетия, сообщает Reuters. Власти страны пошли на беспрецедентные денежные выплаты — по 100 тыс. донгов ($3,8) каждому из 100 млн своих граждан, а также освободили свыше 13,9 тыс. заключенных.

Как сообщается, улицы столицы Вьетнама заполнили десятки тысяч людей с флагами, в большинстве своем одетых в красные рубашки. На параде была продемонстрирована самая современная военная техника, включая танки, ракеты, вертолеты и реактивные истребители. В колоннах прошли тысячи вьетнамских солдат, а также военнослужащие из Китая, России и других стран. Вьетнамский флот (в основном, фрегаты и подлодки) прошел строем в глубоководном заливе Камрань, где ранее располагалась советская военная база.

«Мы непоколебимы в своем стремлении защищать независимость, свободу, суверенитет и территориальную целостность нашей Родины, вплоть до каждого священного клочка земли»,— приводит агентство слова главы Компартии Вьетнама То Лама на открытии парада на площади Бадинь, где 2 сентября 1945 года провозгласил историческую декларацию независимости Хо Ши Мин. Тогда было объявлено об успехе Августовской революции, освобождении от японской оккупации и почти столетнего колониального господства Франции, а также о создании демократической республики.

Эрнест Филипповский