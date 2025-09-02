Молодой хабаровчанин за призывы в соцсетях к террору осужден на три года колонии

Суд в Хабаровске признал виновным местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению террористической (ч. 2 ст. 205.2 УК) и экстремистской (ч. 2 ст. 280 УК) деятельности, сообщила «Ъ» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по региону Антонина Буланкина 2 сентября. 18-летний подсудимый приговорен к трем годам колонии общего режима.

Как установлено судом, фигурант дела в марте 2024 года, придерживаясь негативного отношения к политике руководства РФ, оставлял текстовые комментарии к публикациям в группах Telegram-каналов и на различных интернет-страницах. Он призывал, в частности, к причинению вреда представителям власти, гражданам иных национальностей, объектам городской инфраструктуры. В тот момент он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что является отягчающим обстоятельством.

В основу уголовного дела легли материалы оперативно-розыскной работы УФСБ по Хабаровскому краю.

Помимо срока осужденный получил запрет на публичное размещение на интернет-ресурсах обращений и иных материалов в течение двух лет.

Эрнест Филипповский, Хабаровск