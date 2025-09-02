Ученые РАН сообщили о начале магнитных бурь класса G2 и G3

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Ученые прогнозируют, что в ближайшие часы геомагнитная активность возрастет, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3.

Пик геомагнитных возмущений ожидается около полудня 2 сентября, когда индекс Kp может достичь значения 7, что соответствует сильной буре категории G3. По шкале NOAA, такие возмущения способны вызывать сбои в работе энергосистем, нарушения радиосвязи и спутниковой навигации, а также увеличивать снос космических аппаратов с орбиты.

Основная зона полярных сияний сформируется над Скандинавией и Канадой. Над территорией России явление может наблюдаться лишь на северо-западе. По расчетам ученых, геомагнитные возмущения продлятся от 30 до 45 часов.