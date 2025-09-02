Путин встретится в Китае с Си Цзиньпином, Вучичем и другими руководителями

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для продолжения своей рабочей программы в Китае. 2 сентября у него запланированы встречи с лидерами нескольких стран.

Рабочий день Владимира Путина начнется с трехстороннего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Такой формат встречи пройдет впервые за три года.

После этого президент России отдельно встретится с Си Цзиньпином. Лидеры будут общаться как в формате с участием делегаций, так и с глазу на глаз. На встрече будет обсуждаться, в частности, конфликт на Украине.

Также у Владимира Путина запланированы встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.