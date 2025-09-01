Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Два человека ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Борисовском районе в селе Беленькое ранена женщина, ей диагностирована баротравма. В городе Грайворон пострадала 18-летняя девушка. У нее минно-взрывная травма и сотрясение мозга.

Глава региона также сообщил о повреждениях в результате атаки. В Валуйском округе в селе Орехово повреждена ЛЭП, часть села без электричества. В Борисовском районе пострадали два автомобиля, фасад магазина, остекление, фасад и кровля частного дома.

В Белгородском районе атакованы сёла Ясные Зори и Отрадное. В первом повреждены балкон и окна многоквартирного дома, фасад и окна частного дома. Во втором — фасад, окна дома и гараж.

В Шебекинском округе в Новой Таволжанке дрон повредил хозпостройку, возгорание потушено. Частные дома получили повреждения фасадов, окон, кровли, входной группы и гаража.