Поиски «Титаника» в 1985 году были прикрытием для секретной миссии ВМС США

Поиски затонувшего «Титаника» в 1985 году были прикрытием для сверхсекретной миссии Военно-морских сил США. Целью миссии было обследование двух американских атомных субмарин Thresler и Scorpion, затонувших в Атлантическом океане, и сбор разведывательной информации. Об этом сообщил ведущий исследователь экспедиции Роберт Баллард в интервью телеканалу CNN.

По словам господина Балларда, США не хотели, чтобы СССР узнал, где находятся субмарины. ВМС США поддержали идею создания дистанционно управляемого подводного аппарата под названием «Арго», который мог бы передавать видео на исследовательское судно. Роберт Баллард убедил командование выделить время на поиски «Титаника», что и послужило прикрытием для военной операции.

«Титаник» — пассажирский лайнер, который затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в водах Северной Атлантики. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек.