В Череповце возобновили движение трамваев после ливня и оползня

Коммунальные службы Череповца восстановили движение трамваев, которое было остановлено из-за подтопления дорог и схода оползня на Проспекте Победы. Об этом сообщил мэр города Роман Маслов в своем Telegram-канале.

Сложная ситуация возникла 1 сентября из-за мощного циклона, который принес в город интенсивный ливень, грозу и шквалистый ветер с порывами до 16 м/с. За сутки выпало около 70% месячной нормы осадков, что привело к подтоплению дворов и дорог.

На Проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной произошел сход оползня, который полностью заблокировал проезд между индустриальной и заречной частями города. На Северном мосту через реку Ягорбу обвалилась насыпь, был частично разрушен тротуар. В этом районе временно отключили освещение.

На месте происшествия действует штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специализированные службы занимаются также эвакуацией техники, которая оказалась застрявшей в воде и грязи. Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются. Ликвидацию аварийной ситуации лично контролирует первый заместитель губернатора Иван Иноземцев.