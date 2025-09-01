Премьер Словакии сообщил о планах встретиться с Путиным и Си в Китае

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о предстоящих встречах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Он уточнил, что после возвращения в Словакию намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем видеообращении на Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Роберт Фицо сообщил, что отправляется в Китай и планирует обсудить важные вопросы с китайским и российским лидерами.

«Я преклоняюсь перед всеми жертвами, принесенными в борьбе с фашизмом. Поэтому я с уважением стоял перед памятниками в Москве, Нормандии и Вашингтоне. На этой неделе так будет и в Пекине»,— заявил Роберт Фицо.