В Рыбинске открылось подразделение ЯГПУ

В Рыбинске начало работу подразделение Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) им. К. Д. Ушинского. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

«Вернули высшее педагогическое образование в Рыбинск. Студенты приступают к занятиям. Это итог трудной двухлетней работы команды Рыбинска, министерства просвещения России, правительства Ярославской области, руководства педагогического университета»,— сообщил господин Рудаков.

Подразделение работает в здании Информационно-образовательного центра на улице Моторостроителей, 27 и будет готовить учителей русского языка и литературы, а также математики и информатики. 1 сентября там состоялось первое организационное занятие студентов, а 2 сентября начнутся пары.

«Лучшие наши преподаватели будут работать в Рыбинске, уверен, что партнерство, которое есть у нас с городом, будет только развиваться»,— сообщил ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

Набор на обучение в подразделение продлится до 15 сентября. Последние два года город добивался возвращения филиала вуза, закрытого в 2013 году по требованию Министерства образования и науки РФ. Тогда филиал не соответствовал требованиям: в нем обучались 400 студентов, хотя должно было не менее 500.

Алла Чижова