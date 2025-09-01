Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о шагах по Украине

На саммите в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили шаги по дальнейшем урегулированию украинского кризиса, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«И насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона, используя эту договоренность, работают, продолжают работать, в том числе в контактах с другими лидерами»,— сказал Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам господина Ушакова, эти договоренности стали результатом серии встреч со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Последняя встреча была особенно значимой, так как после нее были определены конкретные действия. В Анкоридже стороны пришли к «многим взаимным пониманиям», добавил господин Ушаков.