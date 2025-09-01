Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ульяновске ребенку стало плохо во время посещения лицея губернатором

В Ульяновске в День знаний в лицее №40 при УлГУ ребенок потерял сознание на встрече с губернатором Алексеем Русских. Некоторые дети на мероприятии почувствовали недомогание.

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

В учебном заведении прошел урок краеведения для учеников 6 «Б» класса. На занятии рассказали об инженерии и развитии промышленных предприятий региона. В лицее также открыли инженерный класс совместно с Ульяновским конструкторским бюро приборостроения.

В прошлом году лицей получил федеральную поддержку для капитального ремонта, что позволило внедрить новую концепцию развития.

Евгений Чернов