В Ульяновске ребенку стало плохо во время посещения лицея губернатором
В Ульяновске в День знаний в лицее №40 при УлГУ ребенок потерял сознание на встрече с губернатором Алексеем Русских. Некоторые дети на мероприятии почувствовали недомогание.
Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области
В учебном заведении прошел урок краеведения для учеников 6 «Б» класса. На занятии рассказали об инженерии и развитии промышленных предприятий региона. В лицее также открыли инженерный класс совместно с Ульяновским конструкторским бюро приборостроения.
В прошлом году лицей получил федеральную поддержку для капитального ремонта, что позволило внедрить новую концепцию развития.