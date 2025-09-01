ЛДПР обходит КПРФ перед выборами в горсовет Смоленска

ЛДПР занимает второе место по популярности у избирателей накануне сентябрьских выборов в Смоленский городской совет. Такие результаты показал свежий опрос (есть у “Ъ”) исследовательского центра Russian Field.

Инициативное исследование проводилось 18–20 августа 2025 года среди жителей Смоленска, выборка — 1,2 тыс. респондентов, метод — уличный опрос. Максимальная погрешность не выше 2,8%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Смоленский городской совет проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

«Единая Россия» уверенно лидирует в «чистых» рейтингах — без учета затруднившихся с ответом (13,2%) и не намеренных голосовать (8,3%) — с результатом 51%. Вторую строчку (16,6%) занимает ЛДПР, а КПРФ осталась на третьем месте с 12,2%. Следом идут «Новые люди» с 10,3% голосов. Непарламентская Партия пенсионеров слегка опережает парламентскую «Справедливую Россию — За правду» (у них 4,7% и 4,5% соответственно), но обе рискуют не преодолеть пятипроцентный барьер.

Выборы в горсовет Смоленска пройдут 12–14 сентября по смешанной системе: 10 депутатов будут избираться по партспискам и 20 — по одномандатным округам.

