После свержения Асада в Сирию вернулись 850 тыс. человек

После свержения Башара Асада в декабре 2024 года в Сирию вернулись около 850 тыс. беженцев, сообщил заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс. Он добавил, что в ближайшие недели эта цифра может достичь 1 млн.

«Это динамичный период. Это возможность, благодаря которой мы могли бы найти потенциальные решения для крупнейшего перемещений людей, которые мы наблюдали за последние 14 лет»,— сказал Келли Клементс Associated Press.

Как уточнил господин Клементс, в свои дома также вернулись 1,7 млн сирийцев, которые были вынуждены переехать в другие регионы Сирии из-за войны. По его словам, это стало возможно за счет того, что действующее правительство контролирует большую часть территории страны.

В декабре 2024-го в результате наступления антиправительственных сил Башар Асад ушел с должности президента и уехал в Россию. Новым президентом стал Ахмед аш-Шараа. Он объявил о формировании переходного правительства и пообещал взять под контроль всю территорию страны.