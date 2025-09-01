В Ярославле началась обкатка трамвайных путей в Дзержинском районе

В Дзержинском районе Ярославля началась обкатка рельсов на участке от больницы №9 до трамвайного депо. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Обкатка проводится на старых моделях трамваев во избежание повреждения нового подвижного состава и займет чуть больше недели. Затем начнутся заключительные перед запуском движения работы по выправке путей и постусадочный ремонт.

«С 15 сентября планируем возобновить движение трамваев в Дзержинском районе Ярославля. По маршруту "ЯМЗ" – "Больница №9" будут курсировать 12 новых вагонов»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Также в правительстве области сообщили об оборудовании новой остановки между улицей Панина и проспектом Дзержинского в сторону центра — «Архангельский проезд».

Напомним, что в связи со стартом работ по реконструкции путей в центральной части города и на Пятерке с 1 октября будет прекращено движение по трамвайным маршрутам №1 и 7к.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках концессионного соглашения между ярославским правительством и «Мовиста Регионы Ярославль» в город поступили 47 новых трамваев. Продолжается работа по модернизации трамвайной сети. Завершение всей линейной части проекта и запуск полноценного движения запланированы на конец 2026 года, уточнили в правительстве области.