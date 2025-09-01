В Саратовской области инженера Усть-Курдюм Водоканала осудили за взятку

Саратовский районный суд Саратовской области вынес приговор в отношении главного инженера МУП «Усть-Курдюм Водоканал» по уголовному делу о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в октябре прошлого года фигурант предложил своему знакомому выступить в роли посредника и получить для него взятку в 300 тыс. руб. за незаконную выдачу технических условий подключения объектов незавершенного строительства в селе Усть-Курдюм. При этом собственники водопровода не давали согласие на подключение к централизованной системе водоснабжения.

С 6 по 7 ноября посредник получил деньги, правоохранительные органы задержали его на месте совершения преступления. По решению суда фигурант получил девять лет исправительной колонии строгого режима и штраф в 3 млн руб. Также у него конфисковали сумму взытки в 300 тыс. руб., ему запретили в течение пяти лет занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Павел Фролов