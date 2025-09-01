Путин получил приглашение в Непал и пообещал его обдумать

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил, что подумает над предложением посетить Непал.

«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал»,— сказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что премьера Непала всегда будут рады видеть в России в любое удобное для него время. В целом во время встречи лидеры двух стран обсудили укрепление двусторонних отношений.

Владимир Путин находится в Китае. 3 сентября он примет участие в военном параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. На саммите ШОС он продолжает марафон переговоров с лидерами стран-участниц организации.