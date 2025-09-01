Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин получил приглашение в Непал и пообещал его обдумать

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае заявил, что подумает над предложением посетить Непал.

«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал»,— сказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что премьера Непала всегда будут рады видеть в России в любое удобное для него время. В целом во время встречи лидеры двух стран обсудили укрепление двусторонних отношений.

Владимир Путин находится в Китае. 3 сентября он примет участие в военном параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. На саммите ШОС он продолжает марафон переговоров с лидерами стран-участниц организации.

Слева направо: заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, президент России Владимир Путин

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев (слева) и министр транспорта Андрей Никитин

Слева направо: специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин перед началом встречи

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин (слева) и министр финансов Антон Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов (второй справа) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (справа)

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров (слева) и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков

Министр транспорта Андрей Никитин (слева) и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин

Члены российской делегации перед началом переговоров

Председатель Российской Ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев

Слева направо: заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и посол России в Китае Игорь Моргулов

