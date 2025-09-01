В Угличе вынесли приговор за показ нацистских татуировок

Угличский районный суд Ярославской области приговорил 38-летнего местного жителя к 4,5 годам колонии строгого режима за демонстрацию нацистских татуировок. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

Следователи установили, что осенью 2024 года осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении, хотел повысить свой авторитет и для этого демонстрировал другим свои татуировки, содержащие нацистскую символику.

При этом ранее жителя региона привлекали к административной ответственности за совершение аналогичных действий. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Алла Чижова