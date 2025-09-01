Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест основателю iSpring Юрию Ускову

Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову и заменил эту меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Юрий Усков

Постановление суда первой инстанции было отменено, ходатайство следователя об изменении меры пресечения оставлено без удовлетворения.

Юрия Ускова задержали 10 февраля 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении 20,5 млн руб. при покупке муниципальных земельных участков в 2013 году для строительства IT-деревни.

Следователи утверждают, что сделка была проведена по заниженной цене, хотя прошла через официальные торги более 10 лет назад. В деле также проходят глава администрации Оршанского района Марий Эл и его заместитель.

12 февраля 2025 года, Йошкар-Олинский городской суд избрал в отношении господина Ускова меру пресечения в виде запрета определенных действий. 22 августа ему заменили эту меру на домашний арест из-за нарушения условий — визита к сыну в зону СВО и несвоевременного явки на следственные мероприятия.

Господин Усков занимает пост директора по стратегии ООО «Ричмедиа» — юридического лица iSpring, которая занимается разработкой продуктов для корпоративного онлайн-обучения и имеет офис в Йошкар-Оле. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности разобраться в обстоятельствах дела Юрия Ускова.