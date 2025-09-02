Плач блохи

Рядом с железнодорожной станцией «Удельная» заканчивают демонтаж торговых павильонов известного в городе «блошиного рынка». Освобождать территорию начали еще в июле. Как сообщили «Ъ-СПб» в комитете по контролю за имуществом, снос инициирован ими из-за того, что торговые объекты стояли незаконно. Сам же рынок, заверяют власти, полностью демонтирован не будет: расчищать планируется незаконно занятую территорию. Продавцы же в неофициальных беседах говорят, что «блошиный рынок» может переехать в район станции метро «Бухарестская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка к демонтажу торговых павильонов на Удельном рынке

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Подготовка к демонтажу торговых павильонов на Удельном рынке

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Как передает корреспондент «Ъ-СПб», на Удельном рынке уже исчезло несколько павильонов. В понедельник, 1 сентября, на месте находилось два обнесенных строительной сеткой крытых торговых объекта, которые разбирались рабочими. Сносом до этого занималось ООО «ДемонтажМеталлИнвест», следует из паспорта объекта, размещенного на заборе. Как рассказал «Ъ-СПб» гендиректор компании Денис Абрамович, официально производитель работ выполнил все, что требовал заказчик (ООО «Стронг-1»), еще 16 августа.

Сейчас же работы завершаются уже со стороны самих торговцев: продавцы упаковывают товары, переносят его и сами разбирают павильоны. По их словам, они просто сменят локацию и уйдут в глубь блошиного рынка. «Все незаконное сносят, все законное оставляют. Все легендарные точки останутся, не волнуйтесь»,— заверяют на рынке. В ближайшие дни продавцы разберут оставшееся от павильонов. Среди продавцов, с которыми пообщались журналисты были и те, кто высказывал предположение о том, что блошиный рынок может переехать в район «Бухарестской».

ООО «Стронг-1» является заказчиком сноса павильонов на Удельном рынке. Компания принадлежит тому же собственнику, что и ООО «Стронг», которое ранее судилось с ККИ. Тогда, в 2023 году, ведомство обвинило компанию в самовольной застройке на Удельном рынке, но Смольный не смог доказать этого в суде. На этот раз в ККИ добились судебного разбирательства. Чуть меньше года назад суд решил расторгнуть договор аренды, по которому «Стронг-1» владел участком.

Как пояснили «Ъ-СПб» в профильных ведомствах, территория действительно была арендована компанией, но согласно виду разрешенного пользования место было предназначено для размещения автопарковок и гаражей. Сами продавцы рынка рассказывают «Ъ-СПб», что вместо павильонов здесь планируют разместить парковку. В Центре управления парковками в разговоре с «Ъ-СПб» уточнили, что речи о городской парковке не идет: участком сейчас управляет Октябрьская железная дорога, которая и должна будет принять решение, что будет с участком.

Ранее в пресс-службе ОЖД отмечали, что с 2023 КГИОП ввел новый режим использования территории объекта культурного наследия «Железнодорожная станция Удельная», и железная дорога намерена оставить участок, где сносятся павильоны, «в надлежащем эстетическом состоянии без занятия ее постройками».

В соцсетях петербуржцы настаивают, что павильоны сносят для строительства на этом месте многополосной трассы М7. В комитете по инвестициям эти планы не подтверждают.

Получить комментарий от представителя «Стронг-1» и администрации рынка «Ъ-СПб» не удалось: телефоны организаций, указанных в системе «СПАРК-Интерфакс», вчера не отвечали.

Полина Пучкова