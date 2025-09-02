Работодатели в поисках бренда

Компании анализируют стратегии развития своих HR-брендов для того, чтобы эффективнее привлекать нужных кандидатов на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса кадровиков и работодателей, проведенного Русской школой управления (РШУ) и платформой hh.ru.

Из ответов респондентов следует, что основной ошибкой HR-брендинга (усилий компании по формированию и поддержанию ее имиджа как работодателя) в последние годы является желание приукрасить корпоративную жизнь. 56% отметили, что демонстрация «глянцевого» образа компании работает против найма. Об отсутствии стратегии в этой сфере сообщил 51% опрошенных, столько же отметили недостаточные бюджеты HR-брендинга, 42% — слабое понимании целевой аудитории (42%).

Среди наиболее эффективных видов HR-контента лидируют отзывы сотрудников на профильных сервисах (57%) и истории карьерного роста внутри компании (41%). Треть респондентов отмечают эффективность публикаций о корпоративных событиях (33%) и обратной связи от клиентов (35%). Реже компании делают ставку на интервью руководителей (22%) и экспертные посты сотрудников (18%). При этом почти четверть (23%) участников опроса признались, что не отслеживают эффект вовлеченности и не анализируют эффект контента, который они публикуют в рамках продвижения своего HR-бренда.

«Соискатели становятся более требовательными к работодателям. Сегодня уже недостаточно размещать "красивые" вакансии — кандидаты ждут прозрачности, честной информации о зарплате и условиях»,— говорит директор РШУ Анастасия Боровская. В то же время, отмечает директор Бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая, работодатели все более осознанно относятся к своему бренду и стараются, чтобы внешнее и внутреннее позиционирование компании совпадало с реальностью.

Тем не менее есть информация, которую компании не спешат раскрывать,— например, о зарплате в вакансиях. Только 40% работодателей уверены, что скрывать ее нельзя: это снижает доверие и количество откликов. Однако 31% считает, что зарплату можно не указывать, если речь идет о топовых позициях. Еще 19% допускают отсутствие этой информации в любых вакансиях.

Отметим, что дальнейшее развитие подходов к HR-бренду работодателя может затормозиться из-за «охлаждения» экономики РФ. При падении спроса на продукцию конкуренция за новых специалистов может снизиться — соответственно, развитие сложных инструментов привлечения кандидатов, таких как бренд работодателя, будет востребовано меньше.

Анастасия Мануйлова