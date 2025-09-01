Чистая прибыль Setl Group по МСФО упала в 4,7 раза в первом полугодии

Девелопер Setl Group в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 4,7 раза — до 2,871 млрд рублей. Такие данные следуют из отчетности компании.

Выручка компании снизилась на 3,2% и составила 63,612 млрд рублей. Скорректированная EBITDA упала на 16,1% — до 38,645 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 12,7% — до 22,746 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 73,3%, до 4,677 млрд рублей. При этом операционные денежные потоки выросли в 2,1 раза — до 38,829 млрд рублей.

В разговоре с «Ъ-СПб» представители Setl Group объяснили снижение чистой прибыли в первом полугодии 2025 года общей ситуацией на рынке жилья. По компании ударили высокая ключевая ставка и выросшие финансовые расходы, а также снижение спроса после отмены льготной ипотеки. В холдинге считают результат по выручке в текущих условиях удовлетворительным, отмечая, что первый квартал традиционно слабее второго из-за меньшего объема завершенных строительных работ и особенностей признания выручки по МСФО.

«Выручка в первом полугодии традиционно для нас меньше, чем во втором полугодии. В том числе по причине большего объема закрытия работ именно во втором полугодии: напомним, что выручка в МСФО признается в зависимости от степени готовности/процента выполнения работ по объектам»,— отмечают в Setl Group.

Александра Хренкова