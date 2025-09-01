Иностранным компаниям могут оставить только один способ постановки на налоговый учет

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который оставляет для иностранных организаций только один способ постановки на налоговый учет при открытии счета — через банки.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Согласно нему, постановка на учет напрямую через налоговые органы будет исключена. Правительство считает, что изменения упростят процедуру регистрации.

В случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.