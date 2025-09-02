Суверенный «Чистый воздух»

Минприроды предлагает распространить опыт федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» по квотированию выбросов на всю страну — его смогут применять в любых городах, где вопрос качества воздуха «стоит остро». Регионы смогут устанавливать для объектов загрязнения цели по снижению выбросов, а также разрабатывать комплексные планы, содержащие конкретные мероприятия, их сроки и источники финансирования. При этом эффективность и методология оценки результатов самого ФП «Чистый воздух» по-прежнему вызывают вопросы, а законопроект Минприроды не содержит четких оснований для региональных решений о квотах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минприроды пытаются удержать равновесие между региональной свободой выбора объектов и веществ для квотирования атмосферных выбросов и необходимостью унификации порядка введения таких требований

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Федеральный проект «Чистый воздух» выйдет за рамки городов с наибольшим загрязнением атмосферы — Минприроды разработало поправки к закону «Об охране атмосферного воздуха» (№96 от 4 мая 1999 года), создающие правовой механизм, который позволит регионам устанавливать целевые показатели снижения выбросов загрязняющих веществ для отдельных городов и территорий по аналогии с системой квотирования, действующей сейчас в рамках ФП «Чистый воздух». Проект Минприроды опубликован на портале regulation.gov.ru. Планируется, что в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Напомним, ФП «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух в наиболее грязных в этом отношении промышленных городах РФ. Список участвующих в ФП городов уже расширяли: изначально в него вошли 12 крупных промышленных центров, а с 1 сентября 2023 года подключились еще 29 городов (см. “Ъ” от 11 июля 2022 года). До конца 2026 года первым 12 участникам нужно уменьшить выбросы не менее чем на 20% от уровня 2017 года, а «новым» участникам проекта — до конца 2036 года вдвое к уровню 2020-го.

Помимо возможности самим вводить квотирование выбросов, поправки Минприроды содержат единый порядок действий регионов по установлению целевых значений снижения выбросов. В частности, субъекты РФ смогут определять приоритетные загрязняющие вещества и их источники, разрабатывать комплексные планы мероприятий по снижению выбросов и составлять перечень объектов, обязанных это делать. В число источников выбросов при этом будут входить не только промышленные предприятия, но и объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Также предлагается обязать объекты I и II категорий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) включать целевые показатели выбросов загрязняющих веществ в комплексные экологические разрешения и декларации о воздействии на окружающую среду. Эти данные будут содержаться в экологической и промышленной отчетности. Принятие законопроекта «не потребует дополнительных затрат бюджета», однако повлечет «расходы юрлиц и индивидуальных предпринимателей», признают разработчики.

Как говорится в пояснительной записке к документу, субъекты РФ и сейчас имеют право устанавливать целевые показатели для выбросов и сроки их снижения, но отсутствие единой процедуры «создает препятствия по применению данной нормы». Закон же №95-ФЗ (регулирует эксперимент по квотированию) «содержит нормы временного действия, ограниченного периодом проведения эксперимента, и распространяющиеся на ограниченный перечень городов». Как сообщили “Ъ” в Минприроды, помимо расширения охвата квотированием, законопроект ведомства дает возможность применять механизм квотирования в городах—участниках федпроекта после его завершения в 2030 году.

Отметим, «Чистый воздух» неоднократно критиковали за постоянный сдвиг рамок эксперимента, дублирование норм, неполноту данных и несовершенство регулирования (см. “Ъ” от 22 декабря 2023 года). В случае принятия разработанных Минприроды поправок недостатки методологии федпроекта могут «унаследовать» все российские города. Так, действующая в рамках ФП «Чистый воздух» система квотирования предъявляет разные требования к первым 12 городам—участникам эксперимента и тем, кто присоединился позже. «Изменения в третий раз меняют логику регулирования, предоставляя субъектам РФ право самостоятельно определять как целевые показатели, так и сроки их достижения. Получается, что эффективность пилотного проекта не оценена, а механизм уже тиражируется на всю страну с новыми правилами»,— говорит гендиректор консалтинговой компании ENV Ирина Демина.

В частности, отмечает она, объектам I категории НВОС, которые окажутся объектами целевого снижения выбросов, придется разрабатывать планы мероприятий даже при наличии уже утвержденной программы повышения экологической эффективности, расширять производственный экологический контроль на дополнительные вещества. Кроме того, порядок установления целевых показателей и верификации определяет сам субъект. «Существует риск, что регионы могут устанавливать произвольные целевые показатели и сроки, чтобы успешно отчитываться об их достижении»,— считает госпожа Демина.

Анна Королева