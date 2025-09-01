Суд погрузили в воду

Арбитражный суд обязал минэкологии Нижегородской области рассмотреть заявку физкультурно-оздоровительной организации «Ладья 52» из Марий Эл на создание проката лодок на Мещерском озере. Акватория уже занята инвестором ООО «Вейкпарк», с которым власти заключили договор водопользования на 20 лет, отказав марийскому инвестору со ссылкой на природоохранные нормы. Соглашение с «Вейкпарком» конкуренты отменили в суде, однако министерство заключило новое, сославшись на то, что «Ладья52» отказалась занять свободную часть водоема. Однако в компании отметили, что претендовали на озеро первыми, и власти их обманули, попросив перенаправить заявку в министерство, а пустующий участок водоема им никто не предлагал. Компания намерена судиться дальше, в министерстве решение суда пока не комментируют.

Марийская компания в суде добивается права на акваторию Мещерского озера, занятую вейк-парком

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел очередной иск ООО «ФСО „Ладья52“» к областному министерству экологии по поводу водопользования акваторией Мещерского озера. Как писал «Ъ-Приволжье», инвестор из Марий Эл добивается аренды участка озера, занятого местным ООО «Вейкпарк», построившим трассу для катания на вейк-бордах. В 2018 году физкультурно-оздоровительная организация «Ладья52» направила в министерство заявку на открытие на озере лодочной станции, однако власти отказали компании, сославшись на статус озера, которое является памятником природы регионального значения.

При этом с ООО «Вейкпарк» бизнесмена Владислава Винниченко, вложившего в вейк-парк около 100 млн руб., договор водопользования был подписан в 2021 году, а спортивный объект был презентован к 800-летию Нижнего Новгорода.

Решение министерства марийский инвестор счел несправедливым и обжаловал в суде.

Юристы минэкологии доказывали, что рекреационный статус озера не позволяет размещать прокат лодок рядом с пляжем, а вейк-бординг как спорт не требует образовательной лицензии, которой не было у конкурирующих за озеро инвесторов. В министерстве выразили опасения, что строительство проката лодок навредит флоре водоема. Тем не менее представители ФСО «Ладья 52» доказали, что власти нарушили равные условия для доступа претендентов в акваторию и неправомерно отказали компании, выбрав «Вейкпарк» без конкурса.

В процессе судебных тяжб в 2023 году суд постановил, что лицензия на физкультурно-спортивные мероприятия, которые организует «Вейкпарк», все же нужна, хотя областное министерство градостроительного развития возражало против проекта: размещение вышек с лебедками для водной трассы не было предусмотрено генпланом.

Тогда суд расторг договор министерства с нижегородским инвестором, юристы минэкологии не смогли обжаловать это решение, а позднее с ООО «Вейкпарк» был заключен новый договор водопользования. Инвестору из Марий Эл власти вновь отказали, мотивировав это тем, что «Ладья 52» попросила в аренду уже занятую часть акватории озера, отказавшись от предложенной свободной части акватории. Однако в 2024 году отказ министерства экологии вновь был признан незаконным.

Компания подала очередной судебный иск, в котором потребовала не только обязать министерство предоставить ей в пользование акваторию озера, но и признать незаконным пункт федеральных «Правил подготовки и заключения договоров водопользования», которые позволяют подписывать их без торгов. Пересматривать эти правила арбитражный суд не стал, но признал права истца на акваторию нарушенными и обязал министерство повторно рассмотреть ранее отклоненную заявку ООО «ФСО "Ладья52"». Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Гендиректор компании Наталья Вохминцева сообщила «Ъ-Приволжье», что «Ладья52» намерена и дальше добиваться права пользования акваторией Мещерского озера в суде. Госпожа Вохминцева уточнила, что свободную от вейк-парка часть озера в министерстве им не предлагали и обманули их с заявкой на договор водопользования.

«Никто нам ничего не предлагал, а заявку мы подавали первыми, еще до того, как свое предложение подала компания "Вейкпарк". Однако в министерстве экологии сначала сказали, что не успели обработать заявку, а затем попросили направить ее заново. Мы согласились, и зря: пока повторно направили заявление, министерство заключило договор с другой компанией. Суд разберется»,— сообщила Наталья Вохминцева.

Она добавила, что «Вейкпарк» начал обустраивать вторую часть озера, и местные жители якобы начали жаловаться, что в озере стала пропадать рыба. «Озеро стало использоваться фактически как спортивный объект, тогда как мы предлагали создать прокат катамаранов и лодок, а также благоустроить территорию и организовать кафе», — подытожила руководитель ФСО «Ладья52».

В минэкологии Нижегородской области оперативно не ответили на запрос „Ъ“ о перспективах судебного разбирательства и рассмотрении заявки инвестора из Марий Эл.

Владимир Зубарев