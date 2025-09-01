Беслан хранит память о жертвах теракта
В Беслане начались трехдневные траурные мероприятия в память о погибших 1–3 сентября 2004 года. Тогда 32 террориста захватили городскую школу, в заложниках оказались 1128 человек. 3 сентября во время штурма школы погибли 334 заложника, включая 186 детей. В первый день традиционной вахты памяти у здания разрушенного спортзала ровно в 9:15 прозвенел звонок: именно в это время 21 год назад террористы начали захват школы. После этого в спортзале возложили цветы. Во двор школы принесли игрушки и воду, которой у заложников не было все дни теракта. Также там зажгли 334 свечи — по числу погибших.
3 сентября в 13:05 во всей Северной Осетии будет объявлена минута молчания. Потом пройдет крестный ход с портретами погибших, а затем — возложение цветов и венков на мемориальном кладбище «Город ангелов». Вахта памяти завершится чтением имен всех погибших заложников и бойцов спецназа.