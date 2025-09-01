Беслан хранит память о жертвах теракта

В Беслане начались трехдневные траурные мероприятия в память о погибших 1–3 сентября 2004 года. Тогда 32 террориста захватили городскую школу, в заложниках оказались 1128 человек. 3 сентября во время штурма школы погибли 334 заложника, включая 186 детей. В первый день традиционной вахты памяти у здания разрушенного спортзала ровно в 9:15 прозвенел звонок: именно в это время 21 год назад террористы начали захват школы. После этого в спортзале возложили цветы. Во двор школы принесли игрушки и воду, которой у заложников не было все дни теракта. Также там зажгли 334 свечи — по числу погибших.

Траурные мероприятия, посвященные 21-й годовщине террористического акта в Беслане на территории мемориального комплекса в спортзале школы, где боевики удерживали заложников Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Траурные мероприятия в спортзале школы в Беслане, где в 2004 году произошел теракт, 1 сентября 2025 года Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Мемориальный комплекс в спортзале подвергшейся нападению террористов школе, 1 сентября 2025 года Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло (в центре) во время траурных мероприятий на территории мемориального комплекса в спортзале школы, где боевики удерживали заложников Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Участники мероприятий на территории мемориального комплекса «Город ангелов» Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

3 сентября в 13:05 во всей Северной Осетии будет объявлена минута молчания. Потом пройдет крестный ход с портретами погибших, а затем — возложение цветов и венков на мемориальном кладбище «Город ангелов». Вахта памяти завершится чтением имен всех погибших заложников и бойцов спецназа.

Заур Фарниев, Беслан