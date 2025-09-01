В Черноземье 2 сентября будет облачно, от +11°С до +27°С

Во вторник, 2 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная и сухая погода. Температура будет варьироваться от +11°С до +27°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачная погода, температура составит до +18°C. Днем будет переменная облачность, а воздух прогреется до +27°C.

В Воронеже ночью будет облачно с прояснениями, до +16°C. Днем ожидается ясная погода, до +25°C.

В Курске ночью ожидается переменная облачность, до +15°C. Днем будет ясно, до +24°C.

В Липецке ночью синоптики обещают малооблачную погоду, до +13°C. Днем ожидается переменная облачность, до +22°C.

В Орле ночью синоптики обещают ясную погоду, до +11°C. Днем будет переменная облачность, до +21°C.

В Тамбове ночью ожидается облачность с прояснениями, до +14°C. Днем будет ясно, до +23°C.

Егор Якимов