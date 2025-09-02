Россия сжижает Китаю

В условиях торгового противостояния Вашингтона и Пекина Россия может нарастить поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Китай. Так, отгрузки во втором квартале уже выросли в полтора раза. Но, отмечают эксперты, дальнейшее существенное увеличение объемов российскими поставщиками ограничивается сложностями с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chen Aizhu / Reuters Фото: Chen Aizhu / Reuters

Торговая война КНР с США может поддержать спрос на российские сжиженные углеводородные газы в Китае, полагают аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. Они указывают, что поставки этого нефтехимического сырья из России в КНР во втором квартале 2025 года выросли в 1,5 раза квартал к кварталу и в 2,2 раза год к году, до 227 тыс. тонн.

США — крупнейший поставщик СУГ в порты Китая с долей 48% в первой половине 2025 года, сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG. В 2024 году из 29 млн тонн китайского импорта пропана на США пришлось почти 60%, отмечают в ЦЭП. Но после введения Китаем ответных пошлин на импорт из США закупки американского СУГ стали сокращаться. За второй квартал, указывают в ЦЭП, поставки снизились на 26% квартал к кварталу, до приблизительно 3 млн тонн. Только в июне, по данным LSEG, которые приводит Reuters, морской импорт СУГ в Китай из США упал в два раза к маю, до 540 тыс. тонн.

В ЦЭП отмечают, что сокращение поставок из США привело к приостановке работы нефтехимических установок в Китае общей мощностью 6 млн тонн в год по сырью. И хотя Дональд Трамп объявил в августе о продлении срока торгового перемирия с Китаем до 10 ноября, нефтехимические компании КНР стремятся создать условия для стабильной работы заводов, продолжают аналитики. Так, они переводят гибкие установки на более тяжелое сырье и замещают американский пропан и бутан. Основной альтернативой стали поставки из стран Ближнего Востока, которые во втором квартале подскочили на 30%, до более 4,5 млн тонн. Также в этих условиях, полагают в ЦЭП, расширяются возможности и для российских экспортеров.

Эксперты напоминают, что за последние годы мощности по производству нефтехимической продукции в Китае выросли почти в полтора раза. В ближайшие пять лет планировалось увеличить мощности еще примерно на треть.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что наращивание поставок из России в Китай — это, с одной стороны, следствие снижения закупок в США, а с другой — следствие закрытия исторически крупнейшего для российских СУГ европейского рынка и необходимости перенаправления торговых потоков. Но, по его словам, дальнейшему увеличению поставок СУГ из РФ в Китай препятствует отсутствие специализированного морского терминала на Дальнем Востоке. А возможности поставок по железной дороге серьезно ограничены с обеих сторон, добавляет эксперт.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что сейчас в целом есть большие проблемы с экспортом СУГ как по железной дороге, так и в морских портах, в том числе в Усть-Луге. На фоне таких ограничений стоимость СУГ будет снижаться из-за увеличения поставок на внутренний рынок, прогнозирует он. В перспективе, считают участники рынка, если будут сняты транспортные ограничения, рост поставок за рубеж, в том числе в Китай, снизит профицит сырья внутри РФ и может поддержать цены.

Котировки СУГ на Петербургской бирже достигли дна в начале июля, опустившись ниже 15 тыс. руб. за тонну, а затем начали расти. За месяц цены прибавили 52%, достигнув 4 августа пика — 22,6 тыс. руб. за тонну. С тех пор котировки опустились ниже 20 тыс. руб. за тонну. 1 сентября стоимость СУГ выросла на 1%, до 19,6 тыс. руб. за тонну. Господин Дьяченко объясняет летний взлет цен сокращением продаж на бирже со стороны основных поставщиков, которые решили «подсушить рынок». По его словам, пик сокращения поставок пришелся на начало августа.

Ольга Мордюшенко