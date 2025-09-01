Лавров: участники ШОС нацелены на отстаивание своих интересов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главным результатом саммитов ШОС и ШОС+ готовность участников к отстаиванию национальных интересов. Тем временем Запад, по его словам, пытается помешать формированию многополярного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и посол России в Китае Игорь Моргулов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и посол России в Китае Игорь Моргулов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Целый ряд инициатив был выдвинут, в том числе инициативы председателя КНР о реформе глобального управления, о развитии "зеленой" экономики, о сотрудничестве в сфере современных технологий, включая искусственный интеллект. Это все взято "на заметку" и будет обсуждаться в органах ШОС, когда председательство с завтрашнего дня перейдет к Кыргызстану»,— сказал Сергей Лавров.

По итогу саммита ШОС в китайском Тяньцзине лидеры стран, входящих в организацию (Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия), приняли совместную декларацию. В ней говорится о готовности сторон развивать сотрудничество в военной области и предотвращением рисков для безопасности.

Лусине Баласян