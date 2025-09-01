«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Цены на золото в азиатскую сессию достигли нового исторического рекорда — $3,5 тыс. за унцию. Многие эксперты объясняют это движение тем, что есть недоверие к американской финансовой системе, прежде всего в контексте конфликта Дональда Трампа и ФРС США. Но здесь нужно сделать некоторое уточнение по поводу того, каким образом будет развиваться этот конфликт и какими могу быть его последствия. Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: В какой-то момент рост американского государственного долга вынудит американский ЦБ прекратить количественное ужесточение, перейти к операциям количественного смягчения, и это как раз и является главным драйвером роста цен на золото. Неуверенность в системе плюс возможная эмиссия долларов — все это двигает золото вверх. Кроме того, огромное количество стейблкойнов, которые в ближайшее время будут выпускаться на рынки и которым, согласно новому американскому закону, дается возможность обеспечивать свое функционирование, эмиссию казначейскими облигациями, — все это тоже размывает общие инфляционные тенденции по всему миру. И единственным качественным активом остается золото.

