Строителям предложили СИЗО

Как стало известно «Ъ», в Москве по обвинению в коммерческом подкупе арестованы руководитель аппарата ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Сергей Кононыхин и его заместитель юрист Виталий Еремин. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ходатайство следователей столичного ГСУ СКР об аресте господ Кононыхина и Еремина рассмотрела и удовлетворила 29 августа судья Замоскворецкого райсуда Москвы Ирина Зорина. Основным аргументом для избрания самой строгой меры пресечения стала тяжесть обвинения — коммерческий подкуп в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п. п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы со штрафом до 40-кратной суммы подкупа). О подробностях уголовного дела пока ничего не сообщается.

В объединении НОСТРОЙ «Ъ» подтвердили факт задержания своих руководящих сотрудников. «Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает»,— заявила «Ъ» глава пресс-центра организации Елена Кольцова. По ее словам, НОСТРОЙ заинтересован в скорейшем разрешении данной ситуации и «готов оказать всестороннее содействие следствию».

Созданный в 2009 году НОСТРОЙ по решению I Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (СРО), основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на данный момент объединяет 240 СРО во всех регионах страны. Это более 105 тыс. компаний, что составляет более 50% от общего количества работающих в строительной сфере. Организация формирует реестр квалифицированных специалистов, без которых практически невозможно законно работать в сфере строительства. Включение в его реестр подтверждает профессиональный уровень исполнителя и дает право участвовать в возведении объектов капитального строительства.

Согласно официальным данным НОСТРОЙ, Сергей Кононыхин является выпускником Московского военного института радиоэлектроники Космических войск по специальности «инженер радиоэлектронных систем». После окончания вуза в 2004 году он несколько лет служил командиром взвода в подмосковном закрытом военном городке Чехов-7, входящем в систему противовоздушной обороны. Позже он стал заниматься бизнесом и общественной деятельностью, получил еще одно высшее образование, стал кандидатом технических наук, получил множество грамот, наград, включая почетный знак «Строительная слава». Его заместитель Виталий Еремин окончил Саратовскую государственную академию права (по специальности «юриспруденция») и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (направление «Строительство») и с 2010 года занимался правовыми вопросами саморегулирования в строительной сфере.

Сергей Сергеев