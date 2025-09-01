Россия и Украина соберут по 2 тыс. посылок для военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о договоренности между российской и украинской стороной о сборе 2 тыс. посылок для военнопленных с обеих сторон. Процедура обмена посылками должна завершиться к началу декабря, добавила омбудсмен.

«Сегодня мы ожидаем от украинской стороны список наших пленных. Мы по этому списку начинаем работать с их родными, чтобы взять это письмо, вложить его в посылку. Работа достаточно большая, ну и требующая и организационных вопросов, и согласования с компетентными органами»,— пояснила госпожа Москалькова в разговоре с «РИА Новости».

По словам омбудсмена, ее аппарат работает круглосуточно, так как судьбы военнослужащих «являются первоочередной задачей».

Первая передача военнопленным посылок и писем от родственников была организована 22 декабря 2023 года. Обмен состоялся на российско-украинской границе. В декабре 2024 года Россия и Украина обменялись новогодними посылками для пленных.

Полина Мотызлевская