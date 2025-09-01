В Саратове подросткам запретят продавать жидкости для вейпов и «поды»

Депутаты Саратовской областной думы Игорь Иванов, Евгений Ковалев и Юлия Литневская предложили изменения в два закона региона, направленные на профилактику курения среди несовершеннолетних. Законопроект расширяет запреты на продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее использования.

Согласно действующим поправкам, несовершеннолетним запрещено находиться в местах, где продаются табачные изделия, кальяны и электронные системы доставки никотина. Новый законопроект включает в запрет любые жидкости для вейпов, даже не содержащие никотин, и сами «поды». Эти изменения направлены на усиление защиты детей от вредных привычек.

Председатель регпарламента Алексей Антонов заявил, что законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. «Опасность таких товаров, особенно для несовершеннолетних, велика. В наших силах сохранить здоровье подрастающего поколения»,— отметил господин Антонов.

Депутаты также предложили внести изменения в закон об административных правонарушениях. Сейчас нарушителям грозят следующие штрафы: гражданам — от 500 до 1 тыс. руб., должностным лицам — от 6 до 10 тыс. руб., юридическим лицам — от 15 до 20 тыс. руб. Эти меры будут распространяться и на новые условия.

Нина Шевченко