В Татарстане создадут пункты проката вещей для новорожденных

На территории Татарстана появятся пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В список предметов первой необходимости вошли коляска-трансформер, детская кроватка, ходунки, зимние санки-коляска, пеленальный столик и стул для кормления. Большая часть этих вещей предназначена для детей до 1,5 лет.

Согласно документу, право на получение вещей будут иметь родители-студенты очной формы обучения до 25 лет, многодетные родители до 30 лет, отец или мать-одиночка.

Пункт проката будет оснащен за счет средств из бюджета республики, предпринимательской деятельности пункта и добровольных пожертвований. Проект по созданию пунктов планируют начать 1 ноября 2025 года. Исполнение постановления будет контролировать Минтруд Татарстана.

