Операторы связи запустили безлимитный доступ к Мах

Операторы связи МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 предоставили своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры.

По данным министерства, новая услуга доступна для пользователей тарифов с безлимитным трафиком на мессенджеры. Это, например, позволит бесплатно звонить внутри мессенджера, обмениваться сообщениями.

Министерство отметило, что нововведение направлено на улучшение качества обслуживания и предоставление дополнительных удобств абонентам.