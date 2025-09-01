Орловская область получит 1 млрд на развитие коммунальной инфраструктуры

На развитие коммунальной инфраструктуры Орловской области из федерального бюджета выделят около 1 млрд руб. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона. Средства выделят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В августе министерство строительства и ЖКХ РФ завершило конкурс на получение субсидий. По нему в течение трех лет Орловская область получит 1,2 млрд руб. из федерального бюджета.

В 2026–2027 годах деньги направят на строительство второй нитки канализационного коллектора по правому берегу реки Оки. Первый этап начнется от точки врезки коллектора микрорайона «Болховский» до приемной камеры КНС № 8. Объекты, запланированные на 2028 год, сейчас разрабатываются.

Егор Якимов