Гидрометцентр спрогнозировал теплый сентябрь

В сентябре температура в европейской части России будет выше климатической нормы, сообщил ТАСС Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По его словам, средняя месячная температура превысит многолетние значения в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и западной части Приволжского федеральных округов.

Роман Вильфанд отметил, что выше нормы ожидается температура на северо-востоке Уральского федерального округа, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также в некоторых регионах Сибири. На остальной территории страны температура будет близка к средним значениям.