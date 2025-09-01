В аварии под Ярославлем погиб водитель

В Гаврилов-Ямском округе в ДТП погиб водитель 2003 года рождения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным правоохранителей, в 8:45 1 сентября на 33-м км дороги «Ярославль — Заячий Холм — Иваново — Писцово» водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал в кювет, а впоследствии въехал в препятствие.

«Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка»,— говорится в сообщении областного управления МВД России.