Собчак и Пинский опровергли обыски в своем ресторане

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что силовики пришли с обыском не в петербургский ресторан «Ветер», совладельцем которого она является, а в соседнее заведение. Обыски в «Ветре» опроверг и второй его совладелец — ресторатор Антон Пинский.

«Друзья, обыски прошли именно РЯДОМ с моим рестораном … Внутри было частное закрытое мероприятие, и там действительно в оперативной разработке были люди и прошли обыски»,— написала Ксения Собчак в Telegram-канале.

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о задержании трех человек в одном из заведений города. У них нашли наркотики. На видеозаписи, которую опубликовало МВД, видно, что силовики зашли в заведение через дверь, над которой находится вывеска Veter. На следующих кадрах видна надпись ресторана «Магадан», которое находится по тому же адресу.