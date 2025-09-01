Что не золото — то серебро

Драгметаллы на пике — золото на историческом максимуме, серебро обновляет 14-летний рекорд. По данным биржи Comex, котировки фьючерсов на золото в моменте поднимались выше $3,55 тыс. за унцию, прибавляя с начала торгов почти 1%. Серебро превысило $40 долларов за унцию, подорожав на более чем 2%. В 2011 году драгметалл стоил почти $50 долларов. Повышенный интерес инвесторов к драгоценным металлам можно объяснить ожиданием снижения ставки на заседании Федеральной резервной системы США, отмечает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Трейдеры вкладываются в металлы, чтобы снизить риски волатильности, отметил в беседе с “Ъ FM” аналитик группы компаний «Монета инвест» Роман Отливанчик: «Давление на монетарные власти США усиливается, есть ожидания отставки Джерома Пауэлла и снижения ставок. Поэтому интерес к золоту в этом контексте был поддержан этими покупками. Главным драйвером этих событий является политика Трампа, потому что каждый день рынки находятся в неопределенности, и это создает благодатную почву для роста золота. Когда вы не можете ничего планировать, то вам нужно покупать защищенный актив.

Сейчас можно спокойно фиксировать доход от депозитов и покупать золото по тем же ценам, что были год назад.

С учетом такого активного размещения, можно не только золото покупать, но и другие вещи, это хорошая точка входа. И можно работать на тренде по рублю, то есть ослабление рубля традиционно к декабрю, соответственно, можно получить еще доход от падения курса рубля, который тоже отражается в котировках золота».

Продолжит ли золото дорожать? И стоит ли инвесторам играть на повышение? Частный инвестконсультант Андрей Кочетков считает, что такая стратегия актуальна, если не на краткую, то на долгосрочную перспективу: «Спрос центральных банков или даже тех граждан, которые обеспокоены своими финансами, порождает рост цены на золото. Прогнозы пока не совсем ясные, потому что за последние полтора года золото очень подорожало, и ждать похожего роста в следующие год-полтора, наверное, не стоит. Но текущая ситуация говорит о том, что, скорее всего, цена на золото не будет снижаться, во всяком случае, не активно и не в ближайшее время, так как за последние год-полтора уже состоялся серьезный рост.

Если цели спекулятивные, то, конечно, сейчас заходить в золото можно. Если же цели инвестиционные или по обеспечению безопасности своих финансов, то мы можем посмотреть на исторический график, где золото неизменно дорожает против любых искусственных активов. Если оно и не принесет вам прибыли в ближайшие три-пять лет, то оно, по крайней мере, не подешевеет, и актив будет гораздо стабильнее каких-либо денежных единиц любого государства».

В то же время биткоин обновил минимум за два месяца. Цена на криптовалюту опустилась до $107 тыс. впервые с начала июля. При этом две недели назад биткоин был на историческом максимуме в $124 тыс.

Александра Майданская