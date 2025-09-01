Против солдата ВСУ возбуждено дело за вторжение в Курскую область в июне

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении солдата 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Мартыненко о теракте в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Следователи установили, что 4 июня Мартыненко с автоматом и четырьмя гранатами совместно с другими украинскими военными незаконно пересек границу РФ. Рядом с поселком Теткино Глушковского района солдат занял наблюдательно-огневую позицию, откуда стрелял по жилым домам, а также препятствовал эвакуации мирных жителей. Мартыненко задержали в ходе боевых действий.

Военные следователи осматривают объекты гражданской инфраструктуры, допрашивают жителей и проводят судебные экспертизы, отмечают в СКР.

Активные боевые действия на курском направлении длились с 6 августа 2024 года. 26 апреля Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Егор Якимов